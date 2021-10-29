شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الجمعة 29-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 29-10-2021، أمام الجنيه بالبنوك العاملة فى مصر، وثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الجنيه الاسترلينى أمام الجنيه المصرى 21.46 جنيه للشراء، 21.71 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.







سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سعر الجنيه الإسترلينى اليوم ثبت سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 21.46 جنيه للشراء، 21.71 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

سعر اليورو الأوروبى اليوماستقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، مسجلا 18.11 للشراء، 18.37 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليومثبت سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 49.33 جنيه للشراء، و52.20 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.