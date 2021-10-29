شكرا لقرائتكم خبر عن "كبار الممولين" يستقبل الشركات الجديدة لشرح الإجراءات الضريبية المميكنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، الشركات المنضمة حديثًا للمركز، بداية من غدًا السبت، في مواعيد العمل الرسمية، وذلك لتقديم الدعم الفني للممولين لتقديم إقرارات الضريبة على الدخل المقرر تقديمها في 31 أكتوبر، والرد على استفساراتهم، بحسب بيان صحفي، اليوم الجمعة.

وسبق أن أصدر رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، قرارًا رقم 501 لسنة 2021، بشأن ضم عدد 493 شركة من مأمورية ضرائب الشركات المساهمة القاهرة إلى مركز كبار الممولين، وكذلك بموجب قرار رئيس المصلحة رقم 534 لسنة 2021 بشأن نقل ملفات القيمة المضافة الخاصة بهؤلاء الممولين بعدد 434 ملف من المأموريات الضريبية المسجلين بها إلى مركز كبار الممولين، توحيدًا لجميع الأوعية الضريبية والمعاملة الضريبية لهم بالمركز.

أضاف البيان، أن المركز سيقوم بشرح منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة للشركات المنضمة حديثًا وتسليمها الأكواد الجديدة الخاصة بها، وذلك تيسيرًا عليهم ولإمدادهم بالمعلومات وتقديم التوعية اللازمة لهم، كما سيقدم الدعم الفنى للشركات المنضمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بهذه المنظومة.