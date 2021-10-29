شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يستحوذ على 80% من مبيعات الذهب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جورج عبد الله أحد منتجي الذهب، أن حصة الذهب عيار 21 من المبيعات لا تزال تسيطر بنسبة تتجاوز 80 % رغم ارتفاع جزئي في الطلب على الذهب عيار 18، فمحافظات الصعيد تركز شراء الذهب هناك على العيار 21 دون النظر إلى عيار 18 خاصة القرى والمراكز.

وأضاف جورج في تصريحات خاصة، أن المستهلك ينظر إلى عيار 21 على أنه خزينة لأمواله ودائما عند الغالبية الكبرى من المستهلكين يسأل أولا على الذهب من هذا العيار، لذلك هناك شريحة كبرى تشترى هذا العيار للزينة والتخزين وذلك لسهولة إعادة بيعه في المستقبل.

وأشار إلى تطور كبير فى إنتاج الذهب بالسوق المصري، وأصبح ذات أشكال متنوعة تفوق الذهب المستورد، حتى أن الأسر العريقة تتجه لشراء الذهب المصري، لافتا إلى أن الأشكال الجديدة والتطور الكبير فى التصميمات يدفع فى ارتفاع الطلب على الذهب بكافة الأعيرة.

وأشار إلى تنوع تشكيلات أعيرة الذهب سواء عيار 18 أو 21 والبحث الآن عن الذهب بشكل يومى يكون على التشكيلات المتنوعة ذات الأوزان الأخف، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يدفع المصانع إلى إنتاج تشكيلات متنوعة.