شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفق 2.3 مليار دولار فى تطوير المناطق غير الآمنة خلال 7 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفقت الحكومة المصرية 2.3 مليار دولار في تطوير العشوائيات، خلال 7 سنوات ، بحيث تسعى الحكومة إلى القضاء على مشكلة العشوائيات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، و تنفيذ خطة تطوير المناطق العشوائية العاجلة، والتي تشكل أحد التحديات الكبيرة في مجال الإسكان والعقارات، فإلى جانب إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تعمل الحكومة المصرية على تطوير المساكن القائمة بالفعل في مناطق صنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن، وتأمل الحكومة أن تستطيع القضاء على العشوائيات بحلول عام 2030.

وتعمل الدولة المصرية، على رفع مستوى معيشة قاطني العشوائيات من خلال التطوير، اجتماعيًا وبيئيًا واقتصاديًا، والقضاء على الفوضى في المناطق الغير آمنة، فقد استطاعت الدولة أن تطور 80% من المناطق الخطرة فى مختلف المحافظات .

وعن مشروعات تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة الجاري تنفيذها جارٍ تطوير 54 منطقة بـ14 محافظة بها 65487 وحدة سكنية، بإجمالى تكلفة 22 مليار جنيه، موزعة كالتالي (14 منطقة ذات خطورة من الدرجة الأولى بها 11595 وحدة سكنية – 26 منطقة ذات خطورة من الدرجة الثانية بها 31894 وحدة سكنية – 14 منطقة ذات خطورة من الدرجة الثالثة بها 21998 وحدة سكنية).