شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم.. الكندوز يسجل 140- 165 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة عن استقرار أسعار اللحوم الحمراء البلدى اليوم الجمعة 29-10-2021 في السوق المحلية.

وقال محمد غازى عضو شعبة القصابين إن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 140-165 جنيها للكيلو، و أسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو ،وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وأضاف غازي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، أسعار اللحوم المفرومة الكندوز بجميع دراجاتها بين 120-140 جنيها للكيلو، وتتراوح أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.