شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث الإسكان والبناء: إعداد قاعدة معلومات حول شركات المواد المقاومة للحرائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد الذهبى، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، على ضرورة إعداد قاعدة بيانات حول الشركات المنتجة للمواد المقاومة للحرائق، مع إعداد وتنظيم دورات تدريبية متخصصة بالتعريف بالمنتجات والأنظمة المختلفة في مجال حماية المباني من إخطار الحريق .

في الوقت نفسه، كان قد أوصى منتدى السلامة، الذى نظمه المركز القومى للبحوث، بضرورة إصدار كود للمعايير التصميمية وأسس واشتراطات تنفيذ أعمال مقاومة الحريق في المباني، ضرورة تنظم وورش ومنتديات علمية بشكل دوري وتوسيع المشاركة به لتسليط الضوء على المتطلبات والتحديات العصرية للمباني من حيث مقاومة الحريق.

وشدد على ضرورة الاهتمام باخر التطورات الحديثة في أنظمة ومواد مقاومة الحريق في قطاع التشييد والبناء، لافتا إلى أنه تم استعراض أحدث الطرق التكنولوجية التي تساهم في زيادة زمن مقاومة الحريق في المنشأت من خلال المواد البنائية الحديثة بجانب خفض نسبة انبعاث الأدخنة بشكل يساهم في تقليل الخسائر وهى الأنظمة التي تم تطبيقها بالفعل في عدد من المشروعات القومية التى يجرى .

وأوضح الدكتور خالد الذهبي رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أن الهدف من المنتدى هو إيجاد حلول تساهم فى تحسين مقاومة المبانى المختلفة سواء السكنية أو التجارية أو الإدارية للحريق من خلال التطورات الحديثة فى الصناعة.