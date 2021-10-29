شكرا لقرائتكم خبر عن بصمة مميزة ومشاركة فعالة لمجموعة الأعمال السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس مجموعة الأعمال السعودية في مجموعة العشرين (G20) يوسف البنيان أن المجموعة أولت عناية بالغة بأن تكون لها بصمة مميزة في رسم الطريق لقرارات وتوصيات تضمن مشاركة فعالة لمجتمع الأعمال السعودي خلال رئاسة المملكة للمجموعة عام 2020م، وكذلك في رئاسة إيطاليا حاليًا، وفي الرئاسات المقبلة في إندونيسيا وما بعدها من خلال المشاركة كأعضاء ونواب رؤساء للمجموعات الإيطالية.

وأوضح بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستنعقد في إيطاليا أن جهود مجموعة الأعمال السعودية استندت إلى العناية والاهتمام بالتوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -يحفظهما الله-.

وقال البنيان إن استمرار مجموعة الأعمال الإيطالية بتبني الأولويات التي وضعتها مجموعة الأعمال العشرين السعودية خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، يؤكد نجاح الرئاسة السعودية التي تتضمن أولوياتها، التجارة، والتمويل، والرقمنة، والعمل، وتغيّر المناخ، والامتثال وزيادة مشاركة المرأة، مع النظر للعديد من العوامل، بما في ذلك المواءمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتأكيد زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد العالمي، وتأسيس بيئة مزدهرة للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وبيَّن أن ريادة مجموعة الأعمال السعودية في عام 2020م دعمت تمكين مشاركة المرأة من خلال إطلاق مجلس سيدات الأعمال الذي عمل على وضع خارطة طريق لتعزيز دور المرأة في عدد من المجالات، وأن تكون مشاركتها حيوية في قطاع الأعمال، الأمر الذي ألهم مجموعة الأعمال الإيطالية لعمل مبادرة خاصة لتمكين المرأة خلال رئاستها لسنة 2021م.

وخلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، تواصلت مجموعة الأعمال السعودية مع مجتمع الأعمال وشكلت ستة فرق عمل لتحقيق أولوياتها المتمثلة في: الرقمنة، والطاقة والاستدامة والمناخ، والمالية والبنية التحتية، ومستقبل العمل والتعليم، والنزاهة والامتثال، والتجارة والاستثمار.

والتزمت مجموعة الأعمال السعودية بتقديم توصيات تشجع على تطبيق سياسات قوية عبر حوار يتسم بالشفافية والتعاون البنّاء مع جميع الأطراف ذات العلاقة، ويدعمها عدد من المنظمات الدولية بوصفهم خبراء مختصين في المعرفة والتواصل.