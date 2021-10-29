شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مليون دولار مخصصات للثقافة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من جانبها أكدت الأميرة نورة بنت فيصل مدير تطوير قطاع الأزياء بهيئة الأزياء خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «مستقبل مستدام للأزياء» أن رؤية المملكة 2030 تعد الأساس لما وصل إليه قطاع الأزياء في المملكة من تقدم ملحوظ.

وأوضحت أن لدى الهيئة فريقا يعمل على إستراتيجية تتعلق بدعم القطاع بوضع الأسس من خلال التشريعات والأطر القانونية، الأمر الذي يضمن إبراز التنوع الثقافي في القطاع الذي يحظى باهتمام ودعم حكومي سيسهم في إيجاد البيئة المناسبة التي تساعدها على تمكين هذه الصناعة للوصول إلى العالم.

وذكرت أن الهيئة لديها مشروعات واستثمارات تعمل عليها لتمكن العقول والمواهب من جميع الأعمار ومختلف الشرائح لإطلاق مواهبهم للعالم. موضحة أن مستقبل الأزياء الذي بدأ في 2019 كان علامة مضيئة في القطاع بمشاركة وحضور المتخصصين والعلامات العالمية.

وبينت أن النسخة القادمة من مستقبل الأزياء في ديسمبر ستشهد مشاركة متخصصين عالميين للحديث عن قطاع الثقافة والاستدامة وكيف لقطاع الأزياء أن يضع الأطر الأساسية في المنظومة لضمان المزيد من الاستدامة في المستقبل مع إقامة ورش عمل عن الابتكار وريادة الأعمال والتنوع الثقافي، فضلا عن حضور التقنية في الحدث المنتظر من خلال وجود منصة رقمية، داعية الجميع إلى الانضمام والمشاركة فيه.

قال نائب وزير الثقافة حامد فايز، إن هناك 100 مليون دولار مخصصة للقطاع الثقافي، موضحا أنه «سيتم خلال أسابيع تدشين منصة إعلامية ثقافية، كما أن لدينا أكثر من 65 منظمة ثقافية غير ربحية وسيتضاعف القطاع خلال السنوات الخمس المقبلة».

وكشف خلال جلسة اليوم الثالث التي جاءت بعنوان «مستقبل الثقافة» ضمن فعاليات مبادرة «مستقبل الاستثمار»، عن أن الوزارة ستطلق أول مهرجان للأفلام الدولية في المملكة خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أن الوزارة لديها إستراتيجية للعمل لمدة عشر سنوات.

وأضاف: لدينا أكثر من 100 مشاركة ثقافية خلال الأشهر المقبلة.