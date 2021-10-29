شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية وبريطانيا تتفقان على تيسير الاستثمار بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك وزير الاستثمار م. خالد الفالح، أمس، في جلسة الطاولة المستديرة السعودية - البريطانية لمناقشة التمويل الأخضر، بحضور ومشاركة وزير الاستثمار البريطاني اللورد جيري جريمستون، وذلك على هامش منتدى مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة.

ناقشت الجلسة سُبل تمكين البلدين من خلال مؤسسات القطاعين العام والخاص لكيفية تحويل الاقتصاد ليكون أكثر استدامة، حيث أطلقت المملكة مبادرة السعودية الخضراء، والتزام المملكة بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060، مما يظهر التزامها تجاه قضايا المناخ والاستدامة وتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين.

كما ناقشت الجلسة سبل تعزيز وتحديد فرص الاستثمار المستدام في المملكة، وكيفية دعم المؤسسات والجهات الحكومية والقطاع الخاص في قضايا التحول المناخي والأجندة البيئية والاجتماعية والحوكمة، للوصول إلى الحياد الكربوني، مع ضمان قدرة المستثمرين للعب دور في المستقبل.

واختتمت الجلسة بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، بهدف تشجيع الاستثمار بين البلدين بعدة أوجه، منها تسهيل تأسيس الشركات السعودية بالمملكة المتحدة وتوسعها وتشجيعها، وكذلك تسهيل تأسيس شركات المملكة المتحدة في السعودية.

كما تهدف المذكرة لتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار المباشر بالبلدين من خلال تبادل الزيارات والخبرات، وتبادل الأنظمة واللوائح.