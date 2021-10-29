شكرا لقرائتكم خبر عن تختتم نسختها الخامسة بحلول رائدة وحزمة اتفاقات«مستقبل الاستثمار» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبَّر الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة اختتام فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار التي استمرت ثلاثة أيام بالرياض، وحظيت بالدعم اللامحدود من أجل نجاحها وتحقيق أهدافها.

ونوه بالمتابعة المستمرة من الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، مشيرا إلى أن المبادرة في نسختها الخامسة شهدت مشاركة 5 آلاف شخص و300 متحدث من الشركاء الإستراتيجيين وشركاء المعرفة، الذين أسهموا في نجاح مبادرة مستقبل الاستثمار.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن تطلعه لرؤية الجميع في المبادرة التي ستقام العام المقبل في مدينة الرياض.