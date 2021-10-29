شكرا لقرائتكم خبر عن "شاومي" تعلن عن أحدث هواتفها في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شاومي مصر عن أحدث هواتفها في السوق المصري سلسله Xiaomi 11T ، وهم Xiaomi 11T و Xiaomi 11T Pro وXiaomi 11Lite 5G NE بالإضافة الي الجهاز اللوحي المنتظر Xiaomi Pad 5 ، من خلال حفل إطلاق على مواقع التواصل الاجتماعي لشاومي مصر مع السوبر ستار تامر حسني.

وتأتي سلسلة Xiaomi 11T بمواصفات رائدة مثل الكاميرا الخلفية بدقة 108 ميجابيكسل و شاشة من نوع AMOLED بمعدل تحديث 120 هيرتز ومجموعة جديدة من مزايا التصوير مثل وضع الفلوج VLOG والفيديو المزدوج Dual Video ومعالج MediaTek Dimensity 1200-Urtla سرعة شحن 67 وات ـ، اما النسخة البرو فتأتي بمعالج Snapdragon 888 مع تكنولوجيا شحن شاومي هيبرد بأسرع شحن في العالم 120 وات الذي يحقق شحن البطارية بالكامل في 17 دقيقة فقط.





وبدأت الحملة الدعائية بتعاون ليس بجديد مع سفير شاومي الميجاستار تامر حسني بأغنية جديدة وفيديو كليب تم عرضهم لأول مرة خلال حفل اطلاق سلسلة Xiaomi 11T

كما تأتي الأجهزة الجديدة بواجهة المستخدم الفريدة MIUI و الشهيرة فى عالم الأندرويد بمزايا فريدة. و سرعة وسلاسة في الاستخدام اليومي. والمعروف عن هذه السلسلة انها السلسلة المفضلة لمحبين شاومي .





الأجهزة الجديدة متاحة للحجز المُسبق مع هدية قيّمة بداية من 28 أكتوبر والتسليم يوم 7 نوفمبر

كما نعلم ان اهم ما يميز شركة شاومي هو تقديم اقوى مواصفات بأفضل سعر، وعلى هذا الأساس أتت أسعار الأجهزة الجديدة

هاتف Xiaomi 11T Pro

- النسخة ال 8 جيجابايت رام و 128 جيجابايت مساحة داخلية بسعر 8999 جنيه (حصري لدي فروع شاومي ستور)

- النسخة ال 8 جيجابايت رام و 256 جيجابايت مساحة داخلية بسعر 9999 جنيه (حصري لدي فروع شاومي ستور وجميع الموزعين المعتمدين)

- النسخة ال 12 جيجابايت رام و 256جيجابايت مساحة داخلية بسعر 10999 جنيه (لدى فروع شاومي ستور وجميع الموزعين المعتمدين)

مع هدية حجز مسبق (mi watch lite) حتي نفاذ الكمية المخصصة للحجز

هاتف Xiaomi 11T

- النسخة ال 8 جيجابايت رام و 128 جيجابايت مساحة داخلية بسعر 6999 جنيه (حصري لدي جوميا و فروع شاومي ستور)

- النسخة ال 8 جيجابايت رام و 256 جيجابايت مساحة داخلية بسعر 7699 جنيه (لدي فروع شاومي ستور وجميع الموزعين المعتمدين)

مع هدية حجز مسبق (mi watch lite) حتي نفاذ الكمية المخصصة للحجز

هاتف Xiaomi 11 Lite 5G NE

- النسخة ال 6 جيجابايت رام و 128 جيجابايت مساحة داخلية بسعر 5899 جنيه (حصري لدي أمازون و فروع شاومي ستور)

- النسخة ال 8 جيجابايت رام و 128 جيجابايت مساحة داخلية بسعر 6299 جنيه (حصري لدي أمازون و فروع شاومي ستور)

- النسخة ال 8 جيجابايت رام و 256 جيجابايت مساحة داخلية بسعر 6799 جنيه (فروع شاومي ستور وكل الموزعين المعتمدين)

مع هدية حجز مسبق (Mi band 6) حتي نفاذ الكمية المخصصة للحجز

و سيتم فتح الحجز المسبق لـ Xioami Pad 5 يوم 15 نوفمبر.

و يأتي Xiaomi Pad النسخة 6+256 بسعر 6666. و مع الأكسسوارات النسخة 6+256 بسعر 8888.