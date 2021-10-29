شكرا لقرائتكم خبر عن 387 مليون جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت تعاملات المصريين نسبة 79.1% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، واستحوذ الأجانب على نسبة 10.7%، والعرب على 10.3%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية بقيمة 387.1 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 22.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 83.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 9.8%، وسجل العرب 6.9%، وسجل الأجانب صافى بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 4.7 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 11506.63 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الرابع على التوالي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.48% ليغلق عند مستوى 2305.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.68% ليغلق عند مستوى 3299.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.86% ليغلق عند مستوى 13695.15 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 4213.55 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 4.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 746.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.6%، وزاد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 386.8 مليار جنيه إلى 396.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.6%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 127.4 مليار جنيه إلى 124 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 514.2 مليار جنيه إلى 520.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.2 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5%.

بالنسبة للتداول تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 18.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.778 مليار ورقة منفذة على 252 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 27.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.415 مليار ورقة منفذة على 208 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالى قيمة التداول به نحو 16.5 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 56.6 مليون ورقة منفذة على 2427 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 41.31% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 58.69%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 473.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 73.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.9 مليار جنيه، بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 98.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.1 مليار جنيه بحجم تداول 2.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 171.4 ألف عملية.