شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: بدء تشغيل المنطقة الروسية فى قناة السويس 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 28-10-2021، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، بدء تشغيل المنطقة الروسية في قناة السويس 2022، وإعلان وزارة التخطيط عن أن : ذوى الاحتياجات الخاصة فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية فى مصر...واخر التطورات بشأن الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة ..وغيرها من الأخبار ..





التخطيط: ذوى الاحتياجات الخاصة فى مقدمة محددات برامج وخطط التنمية فى مصر

اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية البرنامج التدريبي "التوعية بالاعاقة" الذي نفذه المعهد بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، والمنعقد في إطار مشروع تعزيز المبادرات الإصلاحية بالجهاز الإداري للدولة، على دفعتين خلال شهر أكتوبر الجاري.

رئيس المكتب التجاري: بدء تشغيل المنطقة الروسية في قناة السويس 2022

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع جمعية بيزنس روسيا، وترأس الاجتماع المهندس حسن الشافعي عضو مجلس إدارة الجمعية، بمشاركة كلًا من وزير مفوض تجاري ياسر مصطفى رئيس المكتب التجاري المصري بموسكو و نيكولاي اصلانوف المستشار التجاري الروسي بمصر.

المالية: إطلاق مرحلة رابعة لـ"السداد النقدى الفورى" لدعم المصدرين أول نوفمبر

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدى الفورى» خلال الثلاث مراحل السابقة؛ فإن الحكومة قررت إطلاق مرحلة رابعة لهذه المبادرة اعتبارًا من أول الشهر المقبل، على النحو الذى يُسهم فى توفير السيولة النقدية التى تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة فى ظل تداعيات «جائحة كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وزير الإسكان يتابع سير العمل بمنطقة الأعمال المركزية والحدائق بالعاصمة الإدارية

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً لمتابعة سير العمل بمشروعى منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية "كابيتال بارك"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلى شركات المقاولات المُنفذة، واستشاري المشروعات، ومسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الجمارك: إحباط أكثر من 1800 عملية تهريب فى سبتمبر الماضى

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم فى حماية الأمن القومى، والاقتصاد المصرى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار.

أسامة ربيع: المنطقة الاقتصادية قاطرة التنمية ووجهة واعدة لجذب الاستثمارات

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لها خصوصية متفردة تجعل منها بحق قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر والوجهة الواعدة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية في المنطقة بأسرها، نظراً لما تتمتع به من موقع جغرافي استثنائي وزخم من المشروعات الصناعية واللوجستية والاستثمارات العالمية القائمة بالفعل مع وجود 6 موانئ مُطلة على البحرين المتوسط والأحمر في ظل بنية تشريعية جاذبة للاستثمار وحوافز جمركية تنافسية.

التعاون الدولى تناقش مع الأمم المتحدة عملية تطوير البرنامج القُطري الجديد بمصر

عقدت وزارة التعاون الدولي، اجتماعًا مع مسئولي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة وبمشاركة ممثلي وزارة الخارجية، لاستعراض محفظة التعاون الإنمائي المشتركة والمشروعات الجارية مع المنظمة الأممية، وأنشطتها في مصر، وخارطة الطريق المقترحة والمعالم الرئيسية لعملية تطوير البرنامج القُطري الجديد وذلك ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2023-2027.

غرفة القاهرة تبدأ حملة طبية لمساعدة منتسبيها وموظفيها على تلقى لقاح كورونا

استضافت غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رسميًا صباح اليوم الخميس حملة طبية لمساعدة منتسبيها وموظفيها على تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد .

الانتهاء من إعادة تقييم المنشآت الفندقية بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر

انتهت وزارة السياحة والآثار من إعادة تقييم جميع المنشآت الفندقية الموجودة بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والحاصلة علي شهادة السلامة الصحية للتشغيل، وذلك وفقاً لمعايير التصنيف HC) Hospitality Criteria) والتي تم وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم.