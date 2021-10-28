شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع الدولية لـ"عامر"..وزيادة "البنك التجارى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، وتراجع رصيد شهادات إيداع شركتى عامر جروب إلى 196.706 مليون شهادة، فيما ارتفع البنك التجارى الدولى إلى 180.176 مليون شهادة.

فيما استقر رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 483.314 مليون شهادة، وشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك عند 366.401 مليون شهادة، والمجموعة المالية هيرميس القابضة عند 223.527 مليون شهادة، وجي بي أوتو عند 219.921 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 169.649 مليون شهادة، وإيديتا للصناعات الغذائية عند 122.907 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركة حديد عز عند 77.546 مليون شهادة، والصناعات الغذائية العربية-دومتي عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.981 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.336 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 538.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.93%، والعرب على 10.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 146.2 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه، 42.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 15 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، 167.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 11506 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.43% ليصل إلى مستوى 2130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 13695 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 4509 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 2305 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.15% ليصل إلى مستوى 3299 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1111 نقطة.

وصعدت أسهم 121 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 24 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.