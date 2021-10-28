شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 28-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 28-10-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.336 مليار جنيه.

إيقاف تداول 30 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 30 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم العربية للصناعات الهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، جلاكسو سميثكلاين، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية للمحابس، الدولية للأسمدة والكيماويات، العبور للاستثمار العقاري، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، التعمير والاستشارات الهندسية، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، دلتا للإنشاء والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العربية للصناعات الهندسية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، اميرالد للاستثمار العقاري.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ أم بي للهندسة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيبباك، شركة النصر للأعمال المدنية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الألومنيوم العربية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، البدر للبلاستيك.

البورصة تربح 6.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.336 مليار جنيه. البورصة تربح 6.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.336 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 538.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.93%، والعرب على 10.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 146.2 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه، 42.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 15 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، 167.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 11506 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.43% ليصل إلى مستوى 2130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 13695 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 4509 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 2305 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.15% ليصل إلى مستوى 3299 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1111 نقطة.

وصعدت أسهم 121 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 24 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.804 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 25.110 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.97%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.160 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.39%.

- حق الاكتتاب لشركة النصر للأعمال المدنية-1 بسعر إغلاق 9.350 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.44%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 0.561 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.91%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 22.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.98%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 20.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.03%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 4.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.61%.

- جهينة للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 6.050 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.35%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 39.180 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.24%.