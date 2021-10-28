شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 28-10-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 28-10-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.336 مليار جنيه.



إيقاف تداول 30 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 30 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم العربية للصناعات الهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، جلاكسو سميثكلاين، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية للمحابس، الدولية للأسمدة والكيماويات، العبور للاستثمار العقاري، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، التعمير والاستشارات الهندسية، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، دلتا للإنشاء والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العربية للصناعات الهندسية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، اميرالد للاستثمار العقاري. إيقاف تداول 30 سهمًاأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 30 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم العربية للصناعات الهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، جلاكسو سميثكلاين، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية للمحابس، الدولية للأسمدة والكيماويات، العبور للاستثمار العقاري، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، التعمير والاستشارات الهندسية، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، دلتا للإنشاء والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، العربية للصناعات الهندسية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، اميرالد للاستثمار العقاري.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ أم بي للهندسة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيبباك، شركة النصر للأعمال المدنية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الألومنيوم العربية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، البدر للبلاستيك.

البورصة تربح 6.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.336 مليار جنيه. البورصة تربح 6.4 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.336 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 538.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.93%، والعرب على 10.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 146.2 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه، 42.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 15 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، 167.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 11506 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.43% ليصل إلى مستوى 2130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 13695 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 4509 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 2305 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.15% ليصل إلى مستوى 3299 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1111 نقطة.

وصعدت أسهم 121 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 24 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.



الشروق الحديثةوأعلنت البورصة، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، وذلك لعدد مليون سهم بقيمة 75.1 مليون جنيه. إلغاء العملياتقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء جميع العمليات المنفذة خلال جلسة تداول اليوم على الورقة المالية العبور للاستثمار العقارى مع إلغاء العروض والطلبات وتعديل سعر الفتح إلى 15.39 جنيه. الشروق الحديثةوأعلنت البورصة، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، وذلك لعدد مليون سهم بقيمة 75.1 مليون جنيه. إلغاء العملياتقررت الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء جميع العمليات المنفذة خلال جلسة تداول اليوم على الورقة المالية العبور للاستثمار العقارى مع إلغاء العروض والطلبات وتعديل سعر الفتح إلى 15.39 جنيه.

كما تقرر إلغاء بعض العمليات على الورق المالية الوادي العالمية للاستثمار والتنمية.



تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 1.1 مليون سهم، 7 آلاف سهم، 10.5 مليون سهم، 14.4 مليون سهم، 21.4 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير 2.1 مليون سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 47457 سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 1.1 مليون سهم، 7 آلاف سهم، 10.5 مليون سهم، 14.4 مليون سهم، 21.4 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير 2.1 مليون سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 47457 سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، بي انفستمنتس القابضة، 483 ألف سهم، 600 سهم، 200 ألف سهم، 730 ألف سهم، 40 ألف سهم، 11.5 مليون سهم، 5 ملايين سهم، 450 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، مصر للفنادق، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 628.9 ألف سهم، 32.5 ألف سهم، 976.4 ألف سهم، على التوالي.





أسهم الخزينةوأعلنت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 750 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.04% من أسهم رأس المال.

أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبما لا يجاوز نسبة 7% من إجمالي أسهم الشركة لدعم سعر السهم بالسوق على أن تكون فترة الشراء من 28 أكتوبر حتى 27 يناير عام 2022.





أحداث جوهريةأعلنت 7 شركات وهي اودن للاستثمارات المالية، العامة لصناعة الورق-راكتا، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العربية للمحابس، الشمس للإسكان والتعمير، أراب للتنمية والاستثمار العقاري، أنه لا توجد أي أحداث جوهرية من شأنها التأثير على سعر سهم السهم بالبورصة المصرية.





أرابيا انفستمنتس أعلنت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، موافقة مجلس الإدارة على سداد مبلغ 5 ملايين جنيه تحت حساب الضريبة المستحقة على شركة مركز التنمية والتجارة (أبناء وجيه أباطة)، وهذه هي الشركة هي إحدى شركات مجموعة وجيه أباظة المدرجة ضمن الشركات المفترض تملكها من قبل شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ضمن صفقة الاستحواذ خلال الفترة من 2010 إلى 2014.