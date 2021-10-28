شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ..لا نية لإلغاء قائمة السفر الحمراء المرتبطة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للصحفيين، اليوم الخميس إن حكومة المملكة المتحدة لا تعتزم إلغاء "القائمة الحمراء" التي تضم الدول ذات الخطورة العالية فيما يتعلق بوباء كورونا.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المتحدث ماكس بلين قوله إن بريطانيا لا تعتزم أيضا إلغاء شرط الحجر الصحي الفندقي للأشخاص القادمين من دول هذه القائمة الحمراء. وقال بلين إن وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، من المقرر أن يعلن تحديثات بشأن قواعد السفر المتعلقة بالوباء اليوم الخميس وتتطلب القائمة الحمراء حجرا صحيا فندقيا مكلفا لمدة 10 أيام عند الوصول إلى إنجلترا، وتنطبق هذه القيود حاليا فقط على القادمين من بنما وكولومبيا وفنزويلا وبيرو والإكوادور وهايتي وجمهورية الدومينيكان.