شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يكشف عن خطط لإقامة مركز للطيران بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن الصندوق السيادي السعودي يقود خططا لإقامة مركز للطيران في الرياض، لخطوط طيران سعودية أخرى، مشيراً إلى أنه سيكون هناك استثمار كبير لإقامة مطار جديد في الرياض.

وأوضح أن شركة لوسيد لتصنيع السيارات تقيم فرصة لإقامة منشأة تصنيع في المملكة، لافتا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة تجاوز بالفعل المتسهدف في 2021 وسيتجاوز عام 2022 المستهدفات أيضا.

وقال إنه لن يتفاجأ إذا وصل الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 100 مليار دولار سنويا قبل عام 2030، مبينا أن المملكة تعد سلسلة القيمة لقطاع السيارات وجميع موردي المستوى 1 والمستوى 2، قائلا "مستعدون بالفعل".