تفاهم مع 4 مؤسسات دولية للانضمام إلى برنامج المتعاملين بأدوات الدين الحكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين مذكرات تفاهم مع كل من «بي إن بي باريبا» ومجموعة «سيتي المصرفية» و»غولدمان ساكس» و»جي بي مورجان» تزامنا مع مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي اختتم أعماله في مدينة الرياض أمس. وتأتي هذه الخطوة لدراسة إمكانية انضمام تلك المؤسسات كمتعاملين أوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية في برنامج المتعاملين الأوليين. ووقع المذكرات من جانب وزارة المالية رئيس اللجنة التوجيهية عبدالعزيز الفريح، ومن المركز الوطني لإدارة الدين الرئيس التنفيذي المكلف هاني المديني، وممثلو المؤسسات المالية. وأوضح الفريح أن هذه المذكرات تترجم التوجه نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال السعي إلى توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة وتحقيق مستهدفات استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار دعم تنمية السوق الثانوية من خلال زيادة سيولة أدوات الدين الحكومية المحلية عبر جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، والتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين. برنامج المتعاملين الأوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية توقيع مذكرات لانضمام 4 مؤسسات دولية: 1 - بي إن بي باريبا ( ParibasBNP) 2 - مجموعة سيتي المصرفية (Citi) 3 - غولدمان ساكس (Goldman Sachs) 4 - جي بي مورجان (J.P. Morgan) المؤسسات المالية المحلية المنضمة للبرنامج:





البنك الأهلي السعودي



البنك السعودي البريطاني (ساب)



بنك الجزيرة



مصرف الإنماء



مصرف الراجحي



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