القصبي يناقش مع 10 وزراء ومستثمرين بارزين تطوير العلاقات التجارية

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وبحث القصبي مع وزير الاستثمار في وزارة التجارة الدولية في بريطانيا اللورد جيري غريمستون، ورئيس الوزراء الكندي الأسبق ورئيس حزب المحافظين ستيفن هاربر، ووزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية رييس ماروتو، ووزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي السنغالي أمادو هوت، سبل تعزيز العلاقات في المجالين التجاري والاستثماري، وتعزيز التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع مستوى التبادل التجاري.
كما جرى الاتفاق على تشكيل فرق عمل مشتركة للالتقاء بشكل دوري، لتسريع الإجراءات وتذليل جميع المعوقات التي تواجه العمل التجاري المشترك، واقتناص الفرص الاستثمارية النوعية في عدد من القطاعات وفي مقدمتها: السياحة، والتعليم، والصحة، والتكنولوجيا، والتأمين، والمناجم، والخدمات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة.
والتقى وزير التجارة، بمجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال، وهم: هنري غونغ الشريك في شركة تي اتش ال تشاينا كابيتال هولدينق - الصين، وأندرو توري الرئيس التنفيذي لشركة فيزا في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، ورونالدو مشحور الشريك المؤسس لـ «سوق دوت كوم» نائب رئيس «أمازون» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وباتريس موتسيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أقريكان رينبو مينيرالز بجنوب أفريقيا، وساتوشي شيمودا مدير عام بشركة نيكاي اليابانية للإعلام، ووفد مجلس رجال وسيدات الأعمال بولاية كولورادو الأمريكية.
ونوقش خلال هذه اللقاءات فتح مكاتب رئيسة للشركات في المملكة، وتوفير برامج تدريبية، وإيجاد فرص للعمل، وتطوير التعاون المشترك في مجالات التجارة الالكترونية، والتعليم، والإعلام، والتعدين والمناجم، والتكنولوجيا. كما جرى بحث سبل تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتطوير التقنيات والفرص الواعدة في مختلف القطاعات وفق رؤية المملكة 2030.
الوزراء والمسؤولون:
- وزير الاستثمار في وزارة التجارة الدولية في بريطانيا اللورد جيري غريمستون.
- رئيس الوزراء الكندي الأسبق ورئيس حزب المحافظين ستيفن هاربر.
- وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية رييس ماروتو.
- وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي السنغالي أمادو هوت.
المستثمرون ورجال الأعمال:
- هنري غونغ الشريك في شركة تي إتش إل تشاينا كابيتال هولدينق - الصين.
- أندرو توري الرئيس التنفيذي لشركة فيزا في منطقة أوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.
- رونالدو مشحور الشريك المؤسس لـ «سوق دوت كوم» نائب رئيس «أمازون» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- باتريس موتسيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أقريكان رينبو مينيرالز بجنوب أفريقيا.
- ساتوشي شيمودا مدير عام بشركة نيكاي اليابانية للإعلام.
- وفد مجلس رجال وسيدات الأعمال بولاية كولورادو الأمريكية.
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