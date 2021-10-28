تفاهم بين التنمية الصناعية وإيسار لتطوير مشروع إنتاج الحديد الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقع المركز الوطني للتنمية الصناعية مذكرة تفاهم مع شركة إيسار على هامش منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار.

ومثل المركز الرئيس التنفيذي المهندس نزار الحريري ومن جانب إيسار عضو مجلس الإدارة، أحد مؤسسي الشركة ريوانت رويا. وتهدف الاتفاقية إلى دراسة تطوير مشروع المجمع المتكامل لمسطحات الحديد في مدينة رأس الخير الصناعية الذي يعد أول مشروع صناعي لإنتاج الحديد الأخضر بالمملكة سعيا منها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وسيسهم في تطوير تطبيقات صناعية متعددة مثل صناعات السيارات والآلات والمعدات والأجهزة المنزلية والصناعات العسكرية والبحرية وتعليب المواد الغذائية وقطاعات الغاز والنفط والتشييد والبناء. وتستهدف الشركة الاستثمار في هذا المجمع 20 مليار ريال، ومتوقع أن تخلق 1500 وظيفة مباشرة، وإحلال للواردات بـ 3 مليارات ريال سنويا إلى المملكة.

شركة إيسار

