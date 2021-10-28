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وقال الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة) المهندس خالد نوح «إننا نتطلع للعمل مع شركة عالمية تتمتع بخبرة دولية تمتد لأكثر من 40 عاما في مشاريع عزل وتخزين الكربون والاستخلاص المعزز للنفط، مبينًا أن هذه الاتفاقية خطوة مهمة لتحقيق رؤية المملكة 2030 ومن أهم عناصر استراتيجية طاقة 2021».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ”ARI” فالو كوسكرا «إن التعاون بين الشركتين سيتمركز حول دراسات ومشاريع متعلقة بتقنية عزل الكربون واستخراج النفط المحسن في المملكة العربية السعودية و منطقة الشرق الأوسط، والتي تعد من أهم التقنيات لتحقيق تحول ناجح للطاقة».
شركة طاقة
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