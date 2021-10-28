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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، رحب بإعلان الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» عن استثمارات ضخمة في منشأتها بمنطقة «تيسايد» شمال غرب إنجلترا.

وقال جونسون في بيان بهذا الخصوص «رائع أن نرى ما يقارب مليار جنيه إسترليني تستثمر في منشأة «سابك» بمنطقة «تيسايد»، مما يساعد في إنشاء والحفاظ على ألف وظيفة».

وأشار جونسون من خلال بيانه إلى أن الخطوة تمثل تصويت بالثقة في قطاع الكيماويات والمعالجة بالمملكة المتحدة التي تولي تطوير قطاع الطاقة النظيفة والخضراء أولية قصوى.