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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحالت هيئة العقار أول مخالفة عقارية إلى الجهات المختصة لتطبيق النظام، وذلك للقيام بعدة مخالفات شملت تزوير وثيقة العمل الحر.

وأوضحت الهيئة العامة للعقار في بيان أمس، أن أعداد الإعلانات المخالفة التي ضبطت منذ بداية تطبيق ضوابط الإعلانات العقارية الصادر بتاريخ 12/10/1442 بلغت 5560 إعلانا عقاريا مخالفا، وذلك امتدادا لجهود الهيئة في تنظيم النشاط العقاري والإشراف عليه ومتابعة تنفيذ ضوابط الإعلانات العقارية.

وأكدت الهيئة متابعتها المستمرة للمنشآت العاملة في القطاع العقاري لحفظ حقوق المتعاملين في القطاع لضمان المنافسة العادلة الشفافة بين منشآت الوساطة العقارية، وحماية حقوق المستفيدين ومزودي الخدمة، وللتأكد من الالتزام بضوابط الإعلانات العقارية، ورصد جميع التجاوزات ومخالفات المنشآت غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات النظامية بحقها وفقا للأنظمة.