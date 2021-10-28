شكرا لقرائتكم خبر عن صعود قطاعات البورصة بجلسة الخميس باستثناء "الاتصالات" و"الخدمات التعليمية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، باستثناء هبوط قطاعي الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التعليمية بنسبة 2.03%، 0.11%، على التوالي، وتصدرت القطاعات المرتفعة الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.87%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.32%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.68%، ثم قطاعي الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.31%، وصعد قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة ومواد البناء بنسبة 1.96%، 1.92%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.31%، يليه قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.25%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.09%، وقفز قطاعي التجارة والموزعون والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.92%، 0.9%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.05%.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 746.336 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 538.5 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، عبر تنفيذ 49 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.73% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.93%، والعرب على 10.34% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.79% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.20%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 146.2 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه، 42.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 15 مليون جنيه، 13.8 مليون جنيه، 167.7 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 11506 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.43% ليصل إلى مستوى 2130 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 13695 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليصل إلى مستوى 4509 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 2305 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 2.15% ليصل إلى مستوى 3299 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 4213 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1111 نقطة.

وصعدت أسهم 121 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 24 شركة، ولم تتغير مستويات 54 شركة.