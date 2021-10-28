شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الأعمال المصريين والمغاربة: التجارة بين البلدين تمثل 1% من تجارة المغرب مع العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدرت جمعية الأعمال المصرية المغربية حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب بنحو 1%من إجمالى التجارة الخارجية السنوية للمغرب.

قال اللواء اسماعيل عبد العزيز رئيس جمعية الأعمال، إن حجم الصادارات المصرية للمغرب منخفض وتقع المغرب في المرتبة 42 على قائمة الدول المستثمره في مصر

أوضح أنه رغم أهمية المغرب كسوق استهلاكي للمنتجات المصرية في أفريقيا.

وتزال معدلات التجارة البينية دون المستوى، خاصة وأن الصادرات إلى المغرب تراجعت كثيرًا الفترة الأخيرة، حيث تراجع حجم التبادل التجاري بين مصر والمغرب من 519 مليون دولار في 2019 إلى إجمالي نحو 453 مليون دولار خلال 2020.

تتمثل قائمة المنتجات التي يتم تصديرها إلى المغرب في (المنتجات الحيوانية، والنباتية، والمشروبات، والتبغ، ومصنوعات الرخام والخزف والزجاج، والمنتجات الكيماوية والبلاستيكية).

جاء ذلك في تصريحات لرئيس الجمعية خلال لقاء له مع أعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية صباح اليوم الخميس، برئاسة اللواء اسماعيل عبد العزيز، وحضور السفير ياسر عثمان مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والمرشح لتولى منصب سفير مصر بالمغرب بمقر وزارة الخارجية المصرية،وحضر اللقاء الدكتور شريف الجبلي رئيس لجنة أفريقيا بالبرلمان المصري، ولفيف من مجلس إدارة الجمعية.

بحث الاجتماع العلاقات المصرية المغربية لمختلف المجالات الثقافية والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية، وأهم العقبات أمام تنمينها.

خلال اللقاء، تم الاتفاق على التعاون المشترك من أجل تنمية وتطوير هذه العلاقات، ما يعود بالنفع على البلدين،

ستقوم الجمعية بتنظيم زيارة إلى المملكة المغربية خلال الفترة القادمة ، تضم عدد من أعضاء الجمعية يمثلون مختلف القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية، لافتا إلى أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون الثنائي مع مختلف منظمات الأعمال المغربية، وهيئات ومنظمات حكومية مغربية لخدمة رجال الأعمال، بالإضافة إلى بحث الفرص التجارية والاستثمارية في المغرب ، حسبما قال رئيس الجمعية .

أضاف عبد العزيز أن الجمعية ستتعاون مع الجهات الحكومية الرسمية في البلدين على حصر المعوقات ووضع حلول لتحديات زيادة التبادل التجاري لتسهيل نفاذ الصادرات والاستثمار المشترك.

لفت عبد العزيز إلى جهود سفارتي البلدين في مساندة أهداف وخطط الجمعية والقطاع الخاص المصري في بحث فرص التعاون والتكامل الاقتصادي والعمل المشترك لتنمية التجارة والاستثمار في أسواق غرب أفريقيا.

أكد رئيس الجمعية المصرية المغربية أن الشركات الوطنية في كل من مصر والمغرب تمتلك فرص عدة للنمو في مجالات واعدة للتعاون منها الاستثمارات المشتركة في الصناعة والتجارة والخدمات مثل صناعات مواد البناء والصناعات الهندسية، والأقمشة والملابس والمفروشات، وصناعا السيارات.