شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 3.4% للأسبوع الرابع على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.36% ليغلق عند مستوى 11506.63 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الرابع على التوالي، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.48% ليغلق عند مستوى 2305.37 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 2.68% ليغلق عند مستوى 3299.42 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.86% ليغلق عند مستوى 13695.15 نقطة، وهبط مؤشر تميز في بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 4213.55 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 4.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 746.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.6%، وزاد رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 386.8 مليار جنيه إلى 396.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.6%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 127.4 مليار جنيه إلى 124 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.6%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 514.2 مليار جنيه إلى 520.9 مليار جنيه بنسبة نمو 1.3%، وهبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.2 مليار جنيه إلى 2 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 5%.

بالنسبة للتداول تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 18.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.778 مليار ورقة منفذة على 252 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 27.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.415 مليار ورقة منفذة على 208 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 16.5 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 56.6 مليون ورقة منفذة على 2427 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 41.31% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 58.69%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 473.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 73.1 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 1.9 مليار جنيه، بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 98.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 5.1 مليار جنيه بحجم تداول 2.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 171.4 ألف عملية.