شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأعمال المصرى الرومانى: خطة لزيادة التجارة البينية لـ1.5 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد السكري رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الروماني، إن مجلس الأعمال يسير وفق استراتيجية جديدة لمضاعفة حجم التجارة البينية إلى أكثر من 1.5 مليار دولار خلال السنوات القادمة خاصةً في ظل التسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين في العالم من خلال ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية وإنشاء المناطق الصناعية والمناطق الحرة.

أوضح "السكري"، أنه منذ إنشاء مجلس الأعمال المصري الروماني، بمبادرة من جمعية رجال الأعمال المصريين في عام 2011 مر بمراحل عديدة على مستوى دفع التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى حجم التجارة ارتفع الي مليار ونصف مليار دولار في بعض السنوات، فيما تراجع في 2020 بسبب تداعيات جائحة كورونا إلى 500 مليون دولار.

جاء ذلك خلال انعقاد منتدى الأعمال المصري الروماني مساء أمس الأربعاء، والذي نظمه الإتحاد العام للغرف التجارية بمشاركة 70 شركة رومانية، حيث استعرض رئيس الجانب المصري الروماني الدكتور أحمد السكري عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، خطة المجلس والجهود المبذولة لاستعادة أرقام التجارة البينية ودفع تنمية العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال بالبلدين.

وأشار أن المجلس في خلال 20 عامًا الماضية، قام بتوقيع أكثر من اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم واستقبل رؤساء وكبار المسؤولين من الجانب الروماني، كما نجح في عودة تيسير خط الطيران المباشر بين مصر ورومانيا لشركة قاروم الرومانية حيث تقوم حالياً بعمل 3 رحلات منتظمة بخلاف رحلات الشارتر لشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.