شكرا لقرائتكم خبر عن "Minor Hotels" العالمية تبدأ أول مشروعاتها في مصر بشراكة مارجينز في OAKS Egypt بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

MMAC Design وCreative Kingdom تشاركان في أحدث مشروعات مارجينز والمشروع يضم 400 شقة وجناح فندقى تستعد مجموعة "مارجينز" MARGINS للتطوير العقاري وإدارة المشروعات، للبدء في تنفيذ أحدث مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، مطلع العام القادم 2022، بالشراكة مع العملاق العالمي مجموعة فنادق ماينور هوتيلز "Minor Hotels"، التي تنفذ أول مشروعاتها في مصر والعاصمة الجديدة بالشراكة مع مارجينز.

وأكد Dillip Rajakarier الرئيس التنفيذي لمجموعة ماينور هوتيلز، أن الظهور المرتقب لشركة Minor Hotels في مصر يُعتبر أمرًا مهمًا من الناحية الإستراتيجية للمجموعة ، حيث تستمر في تنمية توسعات المجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإضافة دولة جديدة إلى محفظتنا ، باعتبار مصر وجهة سياحية لتاريخها وتراثها المذهلين، بالإضافة إلى كونها مركزًا تجاريًا مهمًا، موضحًا أن الشركة تتطلع إلى إطلاق علامة OAKS التجارية في العاصمة الجديدة للبلاد، وقال : "نحن على ثقة من أنها ستقدم ميزة رائعة لهذا المخطط الرئيسي المتنامي".

من جانبه، قال أشرف شاهين، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مارجينز للتطوير العقاري، أن المشروع المُقرر افتتاحه خلال 2025 "Oaks Egypt New Capital Apartments & Suites" تتجاوز تكلفته الاستثمارية المليار جنيه ويقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أن المشروع هو الأول لـ "Minor Hotels" في مصر.

وأضاف شاهين أن المشروع قامت بعمل تصميماته شركة Creative Kingdom التي تأسست عام 1997، هي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال التصميم المعماري والتخطيط العمراني خاصة المشاريع السياحية الكبرى والفنادق ، مشيرًا إلى أنه الشركة وسعت عملياتها على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية في عدة دول مختلفة.

وصرحThanu Boonyawatana ، الرئيس التنفيذي لشركة Creative Kingdom Inc: " Creative Kingdom لديها تاريخ غني ورائع في مصر، وتابع : " نحن متحمسون بشكل خاص للإعلان عن الانتهاء من تصميم مشروع Oaks Egypt New Capital Apartments & Suites والمقرر افتتاحه في عام 2025 في العاصمة الجديدة لمصر وأكد ان تصميم المشروع فريد ومميز جدا ومن المؤكد أنه سيكون أحد وجهات العاصمة الإدارية المميزة والتي لا ينبغي تفويتها".

كما أكد المهندس أشرف شاهين أن شركة MMAC Design العالمية ستشارك بعمل التصميمات الداخلية والرسومات التفصيلية لكل أجزاء المشروع، موضحا انها احد اكبر الشركات الرائدة فى مجال التصميم الداخلي و تصميم الفنادق، كما انها المصمم الرئيسي لكبري شركات الفنادق العالمية و قامت بتصميم أكثر من 60 فندق فى جميع انحاء العالم

وحسب تصريح، Christian Merieau الرئيس التنفيذي لشركة MMAC "يفخر فريق MMAC Design بوضع خبراته الواسعة في مجال الضيافة في خدمة مارجينز للتطوير العقاري ومجموعة Minor Hotels من خلال توفير التصميم الداخلي الكامل للمشروع المكون من 400 شقة وجناح فندقي في العاصمة الجديدة لمصر."

Oaks Egypt New Capital يتكون من خمسة عشر طابق بخلاف أدوار الجراجات و الرووف، و في الطابق الارضي و الاول سيتم إنشاء مول تجارى و منطقة مطاعم و كافيهات. و الدور الثاني مخصص للخدمات الفندقية مثل الريسبشن و ردهات الانتظار و صالة العاب رياضية ومنتجع صحي و غرف اجتماعات و مطاعم خاصة بالنزلاء و الملاك ، و تمتد الخدمات للروف حيث يوجد مسبح و مطعم و كافيه و منطقة العاب ترفيهية .

وقد أشاد Ramine Behnam، نائب الرئيس التنفيذ لـ Minor Hotels لقطاع التطوير بأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بالشراكة مع مارجينز وبدء أعمالها بالسوق المصري موضحًا، أن الشركة تمتلك حاليًا محفظة تضم 527 فندقا ومنتجعا في 55 دولة حول العالم بإجمالى أكثر من 80,000 غرفة من آسيا إلى الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وغيرها من الدول.

وتابع: "أنه لشرف عظيم أن نشارك في مشروع العاصمة الإدارية الجديد الذي يُعد باكورة المشروعات القومية بمصر".

وأضاف :" نحن نسعد باغتنام الفرصة لتقديم خدمات عالمية المستوى بخبرة اكتسبناها من إدارة مشروعات عملاقة في العالم في مجال تشغيل المنتجات الفندقية.







