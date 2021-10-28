شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصتي السعودية ودبي بجلسة الخميس.. وصعود الكويت والبحرين وأبو ظبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.41% خاسرًا 48.97 نقطة ليغلق عند مستوى 11758.82 نقطة، وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.10% خاسرًا 3.04 نقطة ليغلق عند مستوى 2861.13 نقطة، فيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.24% رابحًا 18.85 نقطة ليغلق عند مستوى 7872.552 نقطة، وصعدت مؤشرات بورصة الكويت، وقفزت بورصة البحرين.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.41% خاسرًا 48.97 نقطة ليغلق عند مستوى 11758.82 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.44% رابحًا 343.62 نقطة ليغلق عند مستوى 24255.84 نقطة، وبلغ حجم التداول 185.9 مليون سهم بقيمة 7.5 مليار ريال.

وهبطت 8 قطاعات بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 3.23%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.3%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.83%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.67%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.47%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.38%، ثم قطاعي الطاقة والسلع الرأسمالية بنسبة 0.15%، 0.13%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 1.85%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.48%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.65%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.57%.

وقفز 113 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "وقت اللياقة" بنسبة 5.19%، ثم سهم "مبكو" بنسبة 5.11%، ثم سهم "مهارة" بنسبة 4.50%، وتراجع 77 سهمًا على رأسها سهم "المجموعة السعودية" بنسبة 8.24%، ثم سهم "بتروكيم" بنسبة 6.05%، ثم سهم "بترو رابغ" بنسبة 5%، فيما تصدر سهم "بترو رابغ" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 653.6 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيكما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.10% خاسرًا 3.04 نقطة ليغلق عند مستوى 2861.13 نقطة، وبلغ حجم التداول 134.6 مليون سهم محققة ما قيمته 181.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 3540 صفقة لعدد 32 سهمًا، وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.96%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.58%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.87%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.28%، ثم قطاعي البنوك والخدمات بنسبة 0.25%، 0.24%، على التوالي.

وقفز 13 سهمًا ببورصة دبي، بختام جلسة الخميس، على رأسها سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 14.70%، ثم سهم الشرطة الوطنية الدولية القابضة بنسبة 5.46%، وتراجع 11 سهمًا على رأسها سهم شركة الصقر للتأمين بنسبة 10%، ثم سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 2.59%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.8 مليون ورقة بقيمة 47.3 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيفيما ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.24% رابحًا 18.85 نقطة ليغلق عند مستوى 7872.552 نقطة، وربح رأس المال السوقي مليار درهم ليغلق عند مستوى 1.436 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 407.1 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار درهم عبر تنفيذ 10.2 ألف صفقة.

وصعدت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الصناعة بنسبة 2.14%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.66%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.35%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.21%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية والطاقة بنسبة 0.17%، 0.14%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.08%، فيما تراجع قطاع العقار وحيدًا بنسبة 0.36%.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبوظبي على رأسها سهم "شركة أسمنت رأس الخيمة للاستثمار" بنسبة 6.13%، ثم سهم "شركة صناعات أسمنت الفجيرة" بنسبة 5.65%، ثم سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 5.47%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة الشارقة" بنسبة 9.85%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.73%، ثم سهم "شركة أريد" بنسبة 9.7%، فيما تصدر سهم "شركة الدار العقارية" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 520.4 مليون درهم.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.92% رابحًا 65.05 نقطة ليغلق عند مستوى 7100.13 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.05% رابحًا 80.11 نقطة ليغلق عند مستوى 7678.21 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.54% رابحًا 32.20 نقطة ليغلق عند مستوى 5986.66 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.60% رابحًا 36.85 نقطة ليغلق عند مستوى 6169.54 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 680.5 مليون سهم بقيمة 103.8 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 20.9 ألف صفقة، وصعدت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 4.72%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.91%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.21%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.19%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.58%، ثم قطاعي الصناعة والطاقة بنسبة 0.45%، 0.44%، على التوالي، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.13%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، وأخيرًا قطاع الاتصالات بنسبة 0.09%، فيما تراجع قطاع المنافع بنسبة 0.42%.





بورصة البحرينوصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.30% رابحًا 5.21 نقطة ليغلق عند مستوى 1742.14 نقطة، وبلغ حجم التداول 4.9 مليون سهم بقيمة 768 ألف دينار بحريني، وقفز ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 24.76% مدفوعًا بصعود أسهم المصرف الخليجي التجاري، مجموعة جي أف أتش المالية، بنك البحرين الوطني، بنك البحرين والكويت بنسبة 5.56%، 4.35%، 0.82%، 0.6%، على التوالي، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 13.26% مدفوعًا بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.55%.

فيما تراجع قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 3.77% بضغوط هبوط سهمي شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 1.19%، شركة إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.15%.