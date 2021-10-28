شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم تتراجع 3 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 783 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر تراجع محدود بقيمة 3 جنيهات في الأسواق، بعد ارتفاع الأسعار صباح اليوم، وانخفضت كافة الأعيرة المتداولة في سوق الصاغة وقت صياغة هذه السطور ظهر الخميس 28 أكتوبر 2021.

أسعار الذهب اليوم

وتبلغ أسعار الذهب اليوم عيار 24 سعر 895 جنيها للجرام في السوق المصرية ويسجل عيار 21 بـ783 جنيها للجرام وعيار 18 بـ671 جنيها للجرام والجنيه الذهب 6264 جنيها للجرام أخيرا أونصة الذهب 1800 دولار.

أسعار الذهب اليوم المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف عليها سعر المصنعية الخاصة بكل مشغول ذهبي، والتي تعتبر تكلفة التصنيع، وهنا السعر المنشور عن الذهب اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 يعتبر سعر الذهب الخام دون أية إضافات أو رسوم أخري.

أسعار الذهب في البورصات العالمية تسجل الآن تراجع قرب 1800 دولار بعد أن سجلت سعر تجاوز 1805 دولار منذ مساء أمس الأربعاء، ويظل الذهب قرب نقطة مقاومة تدعم اتجاه الصعود.