وزير التموين يوضح شرط إضافة المواليد.. ويرد على بطاقة السيسي التموينية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قال الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إضافة المواليد على بطاقات الدعم للفئات المستحقة من وزارة التضامن فقط.

وأوضح مصيلحى، خلال مؤتمر صحفي، أنه لا يوجد قرار بإضافة المواليد على بطاقات الدعم، فقط الإضافات مرتبطة بالفئات الأكثر احتياجا، موضحا أنه تم الربط مع وزارة التضامن وسوف يتم غلق الباب، ولن يكون هناك شخص فقير ليس لديه بطاقة تموين.

وأضاف وزير التموين، أن مشكلة وجود بطاقة تموين باسم الرئيس السيسي مشكلة قديمة، وأثناء التنقية فى 2019 ظهر أسماء كثيرة لوزراء، وحاليا نتلافى كل هذه المشكلات من خلال سيستم زكى يعمل من خلال الذكاء الاصطناعى.

وأوضح أنه تم تشكيل لجان مراجعة الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة فى ذلك، ولم يتم معاقبة صاحبة البطاقة وتم إزالة الرقم وهناك إجراء قانونى وراء متابعة المتسبب فى هذا الأمر، وكان هناك عشوائيات كثيرة فى بطاقات التموين وتم التعامل معها.