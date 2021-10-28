شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم بين غرفة مواد البناء وجمعية اشري لتبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية برئاسة أحمد عبد الحميد وجمعية اشري بيراميدز لمهندسى التبريد والتكييف والهواء والطاقة في مصر ويمثلها المهندس ماجد فؤاد هاشم مذكرة تفاهم تهدف إلى تبادل الخبرات والأبحاث والأكواد العالمية فى مجالات البناء والإسكان ونظم التهوية والتبريد والتكييف والطاقة في المباني.

شارك في مراسم توقيع البروتوكول من أعضاء مجلس إدارة الغرفة، كل من سيد أباظة نائب رئيس الغرفة ورئيس شعبة الرخام والجرانيت والمهندس هشام ابو العز عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، والمهندس إسماعيل لقمة عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة المواسير والمهندس علي سنجر عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة الطوب الطفلي، والمهندس محمد خطاب عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة الزجاج وأحمد حافظ عضو مجلس الإدارة ورئيس شعبة الأدوات الصحية والمهندس حاتم المنوفي المدير التنفيذي للغرفة، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس الغرفة ورئيس شعبة المواد العازلة.

و شارك من أعضاء جمعية أشري بيراميدز كل من المهندس صلاح حسان رئيس لجنة العلاقات الحكومية، والمهندس علي ياسين عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، والدكتورة المهندسة سحر الحسيني مساعد رئيس لجنة العلاقات الحكومية.