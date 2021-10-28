شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات الشراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 11469 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 2107 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 13629 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 4481 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.11% ليصل إلى مستوى 2274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.99% ليصل إلى مستوى 3262 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 2.83% ليصل إلى مستوى 4208 نقطة.

وفي سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 13 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم العربية للصناعات الهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، جلاكسو سميثكلاين، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العربية للمحابس، الدولية للأسمدة والكيماويات، العبور للاستثمار العقاري، بي أي جي للتجارة والاستثمار، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية.

وأعلنت البورصة، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، وذلك لعدد مليون سهم بقيمة 75.1 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، المجموعة المصرية العقارية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، 1.1 مليون سهم، 7 آلاف سهم، 10.5 مليون سهم، 14.4 مليون سهم، 21.4 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير 2.1 مليون سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 47457 سهم، 5 ملايين سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، بي انفستمنتس القابضة، 483 ألف سهم، 600 سهم، 200 ألف سهم، 730 ألف سهم، 40 ألف سهم، 11.5 مليون سهم، 5 ملايين سهم، 450 ألف سهم، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، مصر للفنادق، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 628.9 ألف سهم، 32.5 ألف سهم، 976.4 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 750 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.04% من أسهم رأس المال.

وفي نفس السياق أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبما لا يجاوز نسبة 7% من إجمالي أسهم الشركة لدعم سعر السهم بالسوق على أن تكون فترة الشراء من 28 أكتوبر حتى 27 يناير عام 2022.

في سياق آخر أعلنت 4 شركات وهي اودن للاستثمارات المالية، العامة لصناعة الورق-راكتا، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، أنه لا توجد أي أحداث جوهرية من شأنها التأثير على سعر سهم السهم بالبورصة المصرية.

في سياق منفصل أعلنت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، موافقة مجلس الإدارة على سداد مبلغ 5 ملايين جنيه تحت حساب الضريبة المستحقة على شركة مركز التنمية والتجارة (أبناء وجيه أباطة)، وهذه هي الشركة هي إحدى شركات مجموعة وجيه أباظة المدرجة ضمن الشركات المفترض تملكها من قبل شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ضمن صفقة الاستحواذ خلال الفترة من 2010 إلى 2014.