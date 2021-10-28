شكرا لقرائتكم خبر عن 43.7 مليار ريال إيرادات سابك في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت (سابك) إيرادات بلغت 43.7 مليار ريال سعودي (11.65 مليار دولار أمريكي)، خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021، تمثل زيادة نسبتها 3٪ مقارنة بالربع السابق.

ووفقا لنتائج أعمالها الذي أعلنته، اليوم، عن الربع الثالث، بلغ الدخل من العمليات للربع الثالث 7.7 مليار ريال سعودي (2.05 مليار دولار أمريكي) بانخفاض قدره 23% عن الربع السابق، فيما بلغ صافي الربح 5.59 مليار ريال سعودي (1.49 مليار دولار أمريكي)، وهو أقل بنسبة 27% من صافي الربح في الربع السابق.

وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي يوسف البنيان أن الأداء المالي الجيد للشركة خلال الربع الثالث من عام 2021م يعكس مواصلة التعافي من تأثير جائحة (كوفيد-19)، وإن كان بمستوى أقل من الأداء القوي الاستثنائي خلال الربع الثاني، مشيرًا إلى أن الهوامش شهدت اعتدالًا في الربع الثالث بسبب ارتفاع تكاليف مواد اللقيم، والتي قابلتها زيادة في متوسط أسعار المبيعات.

وأبرز البنيان، في تعليقه، إعلان (سابك) عن بدء أنشطة الإعداد والتجهيز للتشغيل التجريبي لمشروع الصناعات البتروكيماوية المشترك على ساحل الخليج الأمريكي "مشروع تنمية ساحل الخليج"، الذي يدعم إستراتيجية النمو العالمية في (سابك)، ويهدف إلى تنويع مصادر مواد اللقيم وتعزيز حضور الشركة في مجال تصنيع البتروكيماويات في أمريكا الشمالية.

وعلى صعيد التعاون الرامي لإيجاد القيمة بين (سابك) و(أرامكو)، ومنذ إتمام الصفقة، ركزت (سابك) على تقدمها على هذا الصعيد وحفاظها على وتيرة النمو؛ لهدف تعزيز القيمة المترتبة على هذا التعاون. وخلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2021م، حققت الأخيرة 350 مليون دولار أمريكي.

وأكدت (سابك) في الربع الثالث استمرار التزامها القوي بالاستدامة؛ وبأهداف اتفاقية باريس، ومواصلة بذل الجهود واستكشاف الحلول اللازمة لتحقيق الحياد الكربوني في العمليات التي تديرها بحلول عام 2050م، مع مراعاة الطموحات والالتزامات والمبادرات الإقليمية والوطنية المختلفة، مشيرة إلى سعيها لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لأعمالها في جميع أنحاء العالم بنسبة 20٪ بحلول عام 2030م، مقارنة بعام 2018م.