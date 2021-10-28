وزير التموين يوضح مصير البطاقات التموينية المصادرة عند المخابز

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المواطن لا يجب أن يترك بطاقته التموينية عند المخبز، مشيرا إلى أنه في حالة وجود بطاقة داخل المخبز سيتم غلقه ومصادرة البطاقات حفاظًا على حق المواطن.

وأعلن المصيلحي، رفع سعر زجاجة الزيت 1 لتر إلى 25 جنيها بدلا من 21 جنيها على بطاقات التموين، اعتبارا من الأول من نوفمبر القادم.

وقال وزير التموين، إن رغيف الخبز يستحوذ على النسبة الأكبر من الدعم بمعدل 51 مليار جنيه سنويا و3 مليارات شهريا.

وأضاف المصيلحي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن الوزارة لن تستطيع الحفاظ على إرضاء جميع المواطنين مشددا على أن هذا لا يعني أن الوزارة لا تسعى لخدمة المواطن البسيط ومن ثم يحصل الجميع على المستحقات والحقوق.

وتابع الوزير: "كيلو الدقيق ينتج 12 رغيفا من الخبز وهذا لا يصح خاصة بعد التلاعب في أسعار رغيف الخبز المنتج خارج الدعم، وإذا تم رفع سعر الخبز علينا أن نعلم أن ذلك لم يكن إلا لمصلحة المواطن".