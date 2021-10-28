شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تطلق منصة «توصيل» الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ​​

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منصة "توصيل" التي تشكل المرحلة الثانية من عملية التكامل ورفع مستوى الربط الإلكتروني بين تطبيقات التوصيل والجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك من خلال منظومة رقمية موحدة تنظم خدمات 40 تطبيقاً مسجلاً لدى الهيئة وتتابع تطبيقها للمعايير والاشتراطات، بهدف تحقيق تنمية السوق وتحسين تجربة المستفيدين.

وتسعى الهيئة من خلال إطلاق المنصة إلى حوكمة تطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة بشكل تام، وتطوير خدماتها وتعزيز التحول الرقمي، كما ستكثّف الأدوار الرقابية على عملية تسجيل مندوبي التوصيل، ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بهم للتحقق من أهليتهم لأداء العمل بما يتواءم مع أنظمة وقوانين الجهات ذات العلاقة والمرتبطة بتنظيم وإدارة القطاع التجاري في المملكة.

وستسهم منصة "توصيل" في إنشاء قاعدة بيانات للرصد والمتابعة والتحليل والقياس، حيث جرى الربط مع 7 جهات حكومية و40 جهة من مقدمي خدمات تطبيقات التوصيل المسجلة لدى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات؛ للمساهمة في الارتقاء بتجربة المستفيدين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم.