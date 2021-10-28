شكرا لقرائتكم خبر عن بيع محال تجارية بأنشطة متنوعة بمدينتى الصالحية وطيبة الجديدتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، بأنه تم بيع 6 محال تجارية بمساحات تتراوح من (13م2 : 54م2) بموقف المدينة الإقليمي، وذلك بجلسة للمزاد العلنى، بحضور مسئولي الجهات المختصة لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين، وتوفير الخدمات لسكان المدينة وزيادة فرص الاستثمار بها.

وأوضح المهندس خالد شاهين، أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع المتر مربع للمحال التجارية بأسعار تراوحت بين 20 ألف جنيه و25100 جنيه.

وفي سياق متصل، صرح المهندس مصطفى أحمد سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة طيبة الجديدة والمشرف على جهاز مدينة الأقصر الجديدة، بأنه تم بيع 13 محلاً تجارياً بمساحات تراوحت من (14 م2 : 84م2)، بأنشطة مختلفة وذلك فى جلسة للمزاد العلني، لزيادة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بمدينة طيبة الجديدة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، أنه تم عقد جلسة المزاد بحضور ممثلى مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية، لافتاً إلى أنه تم بيع المتر مربع للمحال التجارية بأسعار تراوحت بين 13500 جنبه و43200 جنيه.