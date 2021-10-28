شكرا لقرائتكم خبر عن الجمارك: إحباط أكثر من 1800 عملية تهريب فى سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بما يُسهم فى حماية الأمن القومى، والاقتصاد المصرى، والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمار.

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم فى الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصرى من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومى، لافتًا إلى أنه تم إحباط 1819عملية تهريب، خلال شهر سبتمبر الماضى، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 207 ملايين و32 ألف جنيه، وبلغ إجمالى التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 333 مليونًا و325 ألف جنيه.

أوضح التقرير أنه تم تحرير 886 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 10 ملايين و537 ألف جنيه، و14 محضرًا لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 24 مليونًا و712 ألف جنيه، و17 محضرًا لتهريب خمور بقيمة بلغت 27 مليونًا و30 ألف جنيه، و137 محضرًا للسجائر بقيمة 25 مليونًا و813 ألف جنيه، ومحضرين للملابس الجاهزة بقيمة 3 آلاف جنيه، إضافة إلى 15 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها 837 ألف جنيه، و99 محضر إثبات حالة وفرق القيمة بقيمة 20 مليونًا و565 ألف جنيه، و8 محاضر لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 328 ألف جنيه.

أوضح التقرير أنه تم تحرير 13 محضرًا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو مليون و391 ألف جنيه، و6 محاضر تتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها 2 مليون و534 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير 9 محاضر لتهريب أسلحة تبلغ قيمة مستحقاتها 12مليونًا و663 ألف جنيه، ومحضرين لتهريب أجهزة طبية ومستلزماتها بقيمة مليون و885 ألف جنيه.

أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 37 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 59 مليونًا و932 ألف جنيه، و22 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 64 مليونًا و430 ألف جنيه، و11 محضر تهريب بالمنطقة الحرة بقيمة 2 مليون و110 آلاف جنيه.

أضاف التقرير أنه تم تحرير محضرين لتهريب ألعاب نارية بقيمة مستحقة بلغت مليون و317 ألف جنيه، و11 محضر تهريب سيارات وسجائر تبلغ قيمة مستحقاتها 74 مليونًا و42 ألف جنيه، و3 محاضر تلاعب بالمستندات بقيمة مليون و902 ألف جنيه، ومحضر تهريب قطعة أثرية.

أضاف التقرير أنه تم تحرير محضرين يتعلقان بالضبط الجمركى للنقد الأجنبى، حيث تم ضبط مليون و190 ألف ريال سعودى.