شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم والصحة والصرف الصحى.. أولويات مبادرة حياة كريمة بتكلفة 700مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تهدف مبادرة "حياة كريمة" لتنمية القرى المصرية في مختلف المجالات، مع التركيز على التعليم والصحة والصرف الصحي، بحيث تستهدف المبادرة 4584 قرية موزعة على 175مركزاً في 20 محافظة، يستفيد منها 58 مليون مستفيد، وذلك بتكلفة تزيد على 700 مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات.

وساهمت المبادرة في تحسن جودة الحياة في قرى الريف المصرى البالغ عددها 375 قرية في توفير الخدمات الأساسية من صرف صحى ومياة شرب وبنية أساسية بنسبة 33% الى يوليو 2021 .

وتستهدف المبادرة الرئاسية تحسين الخدمات الأساسية لـ 63% خلال 2021/2022، بيحي تصل تكلفة المرحلة الاولى لمبادرة حياة كريمة والتى شملت 375 قرية بلغت 7.1 مليار جنيه بحيث بلغ متوسط نصيب المواطن منها حوالى 1660 جنيها.

وساهمت المبادرة في تحقيق العديد من الانجازات منها خفض معدل الفقر بـ14% بجانب تحسن فى معدل التغطية للخدمات الصحية لـ18%، بالاضافة الى تحسن معدل التغطية بالخدمات التعليمية لـ16%، بجانب توفير 23 الف فرصة عمل .

وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها فى تاريخ مصر، حيث تستهدف تحسين مستوى معيشة حوالى 60% من المواطنين الذين يعيشون في الريف المصرى.

وتهدف مبادرة حياة كريمة تنمية 4658 قرية بإجمالى 175 مركزا على مستوى محافظات مصر، والتى تمثل 57.8% من إجمالى سكان مصر، ما يقارب من نصف سكان مصر بعدد يصل إلى أكثر من 50 مليون مواطن، بتكلفة تقديرية تصل إلى700 مليار جنيه قابلة للزيادة، وتستهدف عمل تنمية شاملة من كافة النواحى سواء على مستوى المرافق والخدمات أو على مستوى تنمية الإنسان.