شكرا لقرائتكم خبر عن تفاوت أداء الأسهم الأوروبية دون ظهور اتجاه واضح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاوت أداء الأسهم الأوروبية دون ظهور اتجاه واضح سواء صعودا أو هبوطا اليوم الخميس، وحذرت بعض شركات صناعة السيارات الرائدة من تضرر الانتاج بسبب نقص الرقائق في حين أعلن عدد محدود من الشركات نتائج إيجابية.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.01 بالمئة بعد تراجع الأسهم العالمية عن ارتفاعاتها السابقة على خلفية مشكلات سلاسل الإمدادات العالمية التي تركز الضوء عليها مع إعلان نتائج الشركات.

ونزل سهم فولكسفاجن، أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، 2.7 بالمئة بعد أن خفضت توقعاتها للوحدات التي ستسلمها وأعلنت أرباحا فصلية أقل من المتوقع بسبب النقص العالمي في الرقائق. وهبط مؤشر قطاع السيارات 0.7 بالمئة.

وعلى الجانب الإيجابي ارتفع سهم ايرباص 2.8 بالمئة بعد أن رفعت الشركة المستويات المالية المستهدفة للعام بكامله.