شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتماسك أعلى من 1800 دولار للأوقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تماسكت أسعار الذهب أعلى بقليل من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الخميس بدعم من انخفاض العائد على السندات الأمريكية، في حين يركز المستثمرون على كيفية استجابة البنوك المركزية لضغوط ارتفاع الأسعار.

وبحلول الساعة 0727 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1802.40 دولار للأوقية. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1803.90 دولار للأوقية.

ويترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، يعقبه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.