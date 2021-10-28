شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة العامة للحبوب تطرح مناقصة لاستيراد 655 ألف طن قمح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن طرح المناقصة السادسة لهذا العام لاستيراد كمية (655) ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة ( يناير – أبريل 2022).

وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس أن الكمية المطروحة موزعة على عدد (11) باخرة بواقع (4) بواخر لميناء جدة الإسلامي، و(3) بواخر لميناء ينبع التجاري، و(3) بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة واحدة لميناء جازان.

وأفاد معاليه أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة لتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، والمحافظة على مستويات الخزن الإستراتيجي من القمح، يذكر أن المؤسسة قامت منذ بداية هذا العام بترسية توريد كمية (2,1) مليون طن, إضافة إلى شراء إنتاج المزارعين المؤهلين من القمح المحلي بكمية (576) ألف طن.