شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع النفط لأدنى مستوى في أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار النفط لأدنى مستوياتها في أسبوعين بعد أن أظهرت بيانات رسمية قفزة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية ومع ارتفاع حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 في أوروبا وروسيا وظهور بعض بؤر العدوى في الصين مما قلص الآمال في الانتعاش الاقتصادي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.58 دولار أي 1.9 بالمئة إلى 83 دولارا للبرميل في الساعة 0502 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط السعر إلى 82.32 دولار في وقت سابق اليوم وبعد تراجعها 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.39 دولار أو 1.7 بالمئة إلى 81.27 دولار للبرميل وهو أدنى مستوياته منذ أسبوعين بعد أن انخفض بنسبة 2.4 بالمئة أمس الأربعاء.