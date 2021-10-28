شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تكشف تفاصيل خطة جهاز حدائق أكتوبر لمواجهة الأمطار الغزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، خطة طوارئ جهاز المدينة لمواجهة موسم الشتاء وهطول الأمطار الغزيرة خلال العام الحالي.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة متابعة تقارير الأرصاد الجوية أولا بأول، ورفع درجة الاستعداد الكامل، فى حالة توقع سقوط الأمطار الغزيرة، والتقلبات الجوية، والتنسيق المستمر مع مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنفيذ خطط مواجهة التقلبات الجوية، مع توفير المعدات والعمالة اللازمة.

وأشار المهندس محمد مصطفى إلى أنه تم تشكيل 5 مجموعات عمل موزعة على 5 نقاط ارتكاز رئيسية وهي: شارع أحمد زويل - شارع النايل سات - طريق الحي الإيطالي - طريق كليوباترا - الطريق بين ابني بيتك 5 وابني بيتك 7، حيث تقوم كل مجموعة بتغطية منطقة طولية مع الأخذ في الاعتبار مرونة أماكن التمركز، وإمكانية تعديلها طبقا للظروف الميدانية، وذلك بخلاف الفرق السيارة وعددها 8 فرق صيانة تجوب المناطق المختلفة وتتفاعل مع أي بلاغات.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه يتم تأمين كل نقاط الارتكاز بالمعدات الآتية: سيارة شفاط - لودر حسب الحاجة - سيارتي بيك أب مجهزة، مضيفاً أن مجموعة العمل بكل نقطة تمركز ستقوم بتمشيط المحاور بصفة مستمرة، والتوجه إلى البلاغات بشكل فورى والعودة بعد انتهاء التعامل، وذلك من خلال غرفة العمليات.

وقال رئيس الجهاز: تم أيضاً توفير مجموعات عمل داخل القطاعات المختلفة بالمدينة، وتم تجهيز كل مجموعة بعدد 4 سيارات بيك اب مجهزة، بجانب التنسيق مع وحدة الحماية المدنية بصفة مستمرة بخصوص الدعم المتبادل بالاتصال الدائم، والتنسيق أيضاً مع الإدارة العامة للمرور بالجيزة وغرفة عمليات محافظة الجيزة، لتلافى أي تكدسات مرورية.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أن الجهاز قام باتخاذ عدة إجراءات أخرى لمواجهة هطول الأمطار الغزيرة، والتي شملت تنفيذ 178 بالوعة مطر العام الماضي، بجانب تنفيذ 100 بلاعة مطر إضافية استعداداً لموسم الشتاء الحالي بالشوارع والمحاور الرئيسية والميادين والأماكن التي تم رصد تجمعات الأمطار بها، والتي شملت (طريق النايل سات – طريق أحمد زويل - محور الشركات - الأحياء السكنية – طريق كليوباترا – طريق الحي الإيطالي – مناطق ابني بيتك – مدخل المقابر) بخلاف بالوعات المطر الموجودة بكل مشروع، مضيفاً أنه يتم تطهير شبكة انحدار مياه الصرف الصحي ومجمعات الخطوط خاصة الخطوط الرئيسية للأحياء والمشروعات والخطوط قبل الدخول على محطات الرفع، وكذا بالوعات المطر بصفة دورية.

ونوه رئيس الجهاز، عن أنه يتم تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل جميع الطلمبات والمهمات الكهروميكانيكية بمحطات رفع مياه الصرف الصحي القائمة والتأكد من جاهزية جميع المعدات وملء خزانات الوقود للطوارئ، كما تم تنفيذ خط طرد إضافي لكل من محطتي رفع الفيوم 3 والفيوم 4، وجارٍ إنهاء إجراءات طرح رفع كفاءة روافع الفيوم 1 ، 2، 3 ، 4.

وأوضح رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنه يتم تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل المحولات الكهربائية لمحطات رفع مياه الصرف الصحي، لضمان انتظام تشغيل جميع مصادر التغذية الكهربائية لكل محطة في حالة انقطاع التيار، كما تم صيانة جميع مولدات الطوارئ لمحطات رفع مياه الصرف الصحي ودخولها الخدمة لضمان تشغيلها أثناء انقطاع مصادر الكهرباء، مضيفاً أنه تم استلام 7 معدات لزوم مواجهة السيول وأعمال التطهير لشبكات الصرف الصحي مقسمة إلى (سيارة سيول – سيارتي شفط مياه – 3 معدات نافوري مدمج – كباش).