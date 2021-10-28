شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتابع سير العمل بمنطقة الأعمال المركزية والحدائق بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً لمتابعة سير العمل بمشروعى منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية "كابيتال بارك"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور ممثلى شركات المقاولات المُنفذة، واستشاري المشروعات، ومسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وشدد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، وضغط الجداول الزمنية للانتهاء من تنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة، مؤكداً أن مشروعى منطقة الأعمال المركزية، والحدائق المركزية "كابيتال بارك"، محل اهتمام ومتابعة من القيادة السياسية، نظراً للطبيعة الفريدة للمشروعين، واللذين يتم تنفيذهما لأول مرة بمصر.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.

وأوضح الوزير، أن الحدائق المركزية "كابيتال بارك"، أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وستوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع، ويحتوى المشروع على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية، ويضم المشروع المكونات التالية (بحيرة القراءة والعلوم - حديقة تعليمية للأطفال - الساحة الاحتفالية - بحيرة الفنون - الحديقة التراثية - النادي الريفي - النادي الرياضي - الساحة المركزية - مجمع المطاعم - السينما المفتوحة - الحديقة التفاعلية - حديقة الأعمال الفنية - بحيرة القوارب - واحة الرفاهية - حديقة ذات طابع إسلامي).