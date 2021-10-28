شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 11395 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2082 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 13578 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 4468 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 2251 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 3232 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، وذلك لعدد مليون سهم بقيمة 75.1 مليون جنيه.

وأعلنت شركة المتحدة للإسكان والتعمير، شراء عدد 750 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.04% من أسهم رأس المال.

وفي نفس السياق أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، موافقة مجلس الإدارة على شراء أسهم خزينة من خلال السوق المفتوح، وبما لا يجاوز نسبة 7% من إجمالي أسهم الشركة لدعم سعر السهم بالسوق على أن تكون فترة الشراء من 28 أكتوبر حتى 27 يناير عام 2022.

في سياق آخر أعلنت 4 شركات وهي اودن للاستثمارات المالية، العامة لصناعة الورق-راكتا، المصرية لنظم التعليم الحديثة، الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، أنه لا توجد أي أحداث جوهرية من شأنها التأثير على سعر سهم السهم بالبورصة المصرية.

في سياق منفصل أعلنت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، موافقة مجلس الإدارة على سداد مبلغ 5 ملايين جنيه تحت حساب الضريبة المستحقة على شركة مركز التنمية والتجارة (أبناء وجيه أباطة)، وهذه هي الشركة هي إحدى شركات مجموعة وجيه أباظة المدرجة ضمن الشركات المفترض تملكها من قبل شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات ضمن صفقة الاستحواذ خلال الفترة من 2010 إلى 2014.