شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تعلن تعيين الحسينى محمود نائبًا للرئيس التنفيذى لخدمة العملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، موافقة مجلس الإدارة، أمس الأربعاء، على اعتماد الموازنة للشركة وشركاتها المتكاملة تشغليليًا لعام 2022، متضمنة نمو إجمالي الإيرادات بنسبة ثنائية منخفضة، وهامش ربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات من منتصف إلى أواخر الثلاثينات، ومعدل إنفاق رأسمالي من إجمالي إيراد نشاط الشركة في منتصف العشرينات، ومعدل تدفق نقدي حر من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاكات والاستهلاكات بنسبة ثنائية منخفضة.

كما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، تعيين المهندس الحسيني محمد عادل محمود نائبًا للرئيس التنفيذي لخدمة العملاء.

وتضم قائمة المديرين التنفيذين الداخليين بالشركة المصرية للاتصالات كلا من المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، والمهندس عبد الستار عبد السلام الشيخ نائب الرئيس التنفيذى لشئون المناطق، المهندس محمد حسن شمروخ نائب أول الرئيس التنفيذى للشئون المالية والإدارية، المهندس محمد حسن أبو طالب نائب الرئيس التنفيذى للشئون التجارى، سيف الله ممدوح محمود منيب نائب الرئيس التنفيذى لشئون الدولى والمشغلين، والمهندس محمد حسين الفوى نائب الرئيس التنفيذى للشئون الفنية، فيما يخلو منصبي المديرين التنفيذين داخليين وهما نائب الرئيس التنفيذى لنظم وتكنولوجيا المعلومات، نائب الرئيس التنفيذى للموارد البشرية.

ويضم مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات كلًا من الدكتور ماجد عثمان رئيس مجلس الإدارة-غير تنفيذى، المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب-تنفيذى، اللواء رامى محمد محمد على، المهندس محمد نصر الدين على، حسين يسرى جمال الدين، طارق محمد طنطاوى، طارق محمد أبو علم، إبراهيم توفيق هيكل-أعضاء غير تنفيذين، محمد حسن شمروخ-تنفيذى، وكلا من أحمد محمد أبو على، لبنى محمد هلال، محمد سعيد سلطان، محمد كمال الدين بركات أعضاء مستقلين.