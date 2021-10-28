شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز 15 مايو: مزاد لبيع 17 محل وصيدلية وسعر المتر وصل لـ140 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس سيد همام، رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنه تم بيع عدد 17 محل وصيدلية ومخبز في مزاد علنى ، تم تنظيمه من قبل الجهاز، لافتا إلى أن سعر المتر تراوح من 40 ألف جنيه إلى 140 ألف جنيه.

وأضاف المهندس سيد همام، إن مدينة 15 مايو تعد البوابة الجنوبية لمحافظة القاهرة، وتقع على الطريق الأوسط، وعلى بعد 20 كيلومترا من العاصمة الإدارية، فضلا عن قربها من مدن بدر والشروق وأكتوبر، وهو ما يجعلها منطقة خصبة للاستثمار وجذب رجال الأعمال.

وأوضح رئيس جهاز 15 مايو، أن المدينة تتكون من 7 مراحل، وتتضمن 48 مجاورة، وتشمل 4 مناطق أراضى إسكان اجتماعى، لافتا إلى أنه صدر قرار جمهورى رقم 390 لسنة 2017 بإضافة مسطح 6 آلاف فدان إلى كردون المدينة، وذلك لتلبية الطلبات المتزايدة على الأراضى والوحدات السكنية ليصبح إجمالى المدينة 18329 فدانا.

وكشف سيد همام، أن حجم الاستثمارات بالمدينة بلغ نحو 7.2 مليار جنيه، منها 4.6 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات الجارى تنفيذها داخل المدينة حاليا بعدد 99 مشروعا، لافتا إلى أن نصيب مشروع الإسكان الاجتماعى من تلك المشروعات بلغ نحو 51 مشروعا بقيمة 2915 مليون جنيه، فيما بلغ حجم مشروعات المرافق نحو 13 مشروعا بقيمة 763 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ نحو 12 مشروعا للخدمات بقيمة 162 مليون جنيه، و13 مشروع كهرباء بقيمة 522 مليون جنيه، و6 مشروعات طرق بتكلفة 166 مليون جنيه.