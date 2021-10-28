شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أرقام توضح تطور العلاقات التجارية المصرية الرومانية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تطور العلاقات المصرية الرومانية خلال النصف الأول من العام الجارى 2021، وفقا لما يلى:

- ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لرومانيا لتسجل 100.4 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 66.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 51.1%.

- انخفضت قيمة الواردات المصرية من رومانيا لتبلغ 339.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 418.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 18.9%.

- سجلت قيمة التبادل التجاري بين مصر ورومانيا 439.9 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 484.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 9.3%.

- بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين برومانيا 4.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 مقابل 3 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 62.2 %.

- بلغت قيمة تحويلات الرومانيين العاملين في مصر 1.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 مقابل 2.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 36.2 %.